Врач рассказал о способах улучшения зрения

«Чаще всего на практике встречаются близорукость — миопия и дальнозоркость. В первом случае человек прекрасно видит предметы вблизи, а на расстоянии они кажутся ему расплывчатыми. Во втором, наоборот, отдаленные предметы представляются намного более четкими. И в том и в другом случае оптимальным методом лечения будет оптическая коррекция. Это значит, что близорукому или дальнозоркому человеку нужно будет носить очки или контактные линзы, способные скорректировать изображение — сфокусировать его», — объяснил эксперт.
При этом, по его словам, операция при близорукости или дальнозоркости может быть показана, если нарушение зрения очень серьезное.
Кроме того, по желанию, если отсутствуют противопоказания, может быть проведена лазерная коррекция зрения, которая значительно улучшит качество жизни, добавил врач.
«Важно понимать, что скорректировать зрение какими-то специальными упражнениями, например быстрым морганием, медленным вращением глазами, рассматриванием отдаленных предметов или легким массажем век не получится. В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих пользу таких упражнений для естественной коррекции зрения, однако офтальмолог может порекомендовать их выполнение при наличии определенных нарушений, связанных с напряжением глазных мышц. В этом случае такие упражнения помогают укрепить глазные мышцы и одновременно расслабить их, снять спазм, вызванный, например, длительной работой с гаджетами», — уточнил Иванов.
Он также подчеркнул, что продукты питания тоже никак не помогут улучшить зрение. И хотя черника или, например, морковь содержат витамины и обладают рядом полезных свойств, но вернуть остроту зрения они неспособны.
«В этом случае гораздо эффективнее проконсультироваться с офтальмологом, сдать анализы и при необходимости дополнительно принимать полезные для глаз витамины — B2 (он укрепляет сосуды глазного яблока), A (способствует остроте зрения в темное время суток), B1 (помогает нервным импульсам быстрее проходить путь от мозга к зрительным нервам), а также витамин C (он улучшает приток кислорода к роговице и сетчатке)», — заключил Иванов.
Ранее, 8 августа, детский офтальмолог и профессор Игорь Азнаурян рассказал «Известиям», что у детей наиболее распространены астигматизм, близорукость, косоглазие и дальнозоркость. Также, по его словам, у маленьких детей встречается непроходимость слезных путей. Он подчеркнул, что снижение зрения — главный фактор для незамедлительного обращения к офтальмологу. По его словам, к врачу стоит обратиться, если пациент испытывает любой дискомфорт в глазах. Например, радужные круги перед глазами, ощущение тяжести или головные боли.