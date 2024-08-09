Врач рассказал о способах улучшения зрения

«Чаще всего на практике встречаются близорукость — миопия и дальнозоркость. В первом случае человек прекрасно видит предметы вблизи, а на расстоянии они кажутся ему расплывчатыми. Во втором, наоборот, отдаленные предметы представляются намного более четкими. И в том и в другом случае оптимальным методом лечения будет оптическая коррекция. Это значит, что близорукому или дальнозоркому человеку нужно будет носить очки или контактные линзы, способные скорректировать изображение — сфокусировать его», — объяснил эксперт.