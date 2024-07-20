Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже

«Часто люди заходят в воду после того, как разогрелись на солнце, однако вода в некоторых водоемах прогревается не так быстро, как воздух, и получается большой перепад температур. От перепада температур может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания», — рассказал Тяжельников.