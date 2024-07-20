Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже

По его словам, при несоблюдении правил поведения на пляже и у водоемов есть серьезные риски.
«Часто люди заходят в воду после того, как разогрелись на солнце, однако вода в некоторых водоемах прогревается не так быстро, как воздух, и получается большой перепад температур. От перепада температур может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания», — рассказал Тяжельников.
Он отметил, что другие опасности на пляже — солнечный удар и солнечный ожог, которые можно получить, если долго находиться под прямыми солнечными лучами.
«К сожалению, можно получить солнечный удар и ожоги даже при нахождении в воде. Особенно часто такое происходит, когда люди длительно находятся в воде на плавательном матрасе или круге. Даже при плавании можно получить ожог лица, плеч, спины», — добавил врач.