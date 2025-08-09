Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса

Он уточнил, что чикунгунья в переводе с китайского означает «быть согнутым», так как поражает суставы человека, и он буквально сгибается от боли. По его словам, по окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Кроме того, может появиться сыпь.