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Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, регулярно проводимых как минимум в течение 30 минут в день, заявил РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.

Источник: Freepik

«Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе», — сказал Гинзбург.

Также врач рекомендовал пациентам, самостоятельно проводящим физические нагрузки, контролировать число сердечных сокращений.

«Мы рекомендуем пациентам научиться контролировать число сердечных сокращений. Пульс во время и после физических нагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать пороговые значения, в частности, 100−110 ударов в одну минуту», — добавил Гинзбург.