Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

«Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе», — сказал Гинзбург.
Также врач рекомендовал пациентам, самостоятельно проводящим физические нагрузки, контролировать число сердечных сокращений.
«Мы рекомендуем пациентам научиться контролировать число сердечных сокращений. Пульс во время и после физических нагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать пороговые значения, в частности, 100−110 ударов в одну минуту», — добавил Гинзбург.