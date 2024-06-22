Врач рассказал о причинах тяги к сладкому

«Чаще всего повышенная потребность в сладком возникает, если в рационе не хватает белка. Белковые продукты обеспечивают нас строительным материалом и энергией, нехватка которых вынуждает есть сладкое для того, чтобы быстро получить “дозу” энергии», — объяснил врач.