Врач рассказал о причинах развития инсультов

В 2020—2021 годах наблюдалось снижение количества инсультов, отметил врач.

«Это общемировая тенденция. Зачастую при легких формах заболевания пациенты не хотели обращаться за медицинской помощью. И мы видели четкое снижение количества заболевших. Но за 2023 год и отчасти прошлый число больных с инсультом начало восстанавливаться к допандемийным значениям», — сказал Шамалов.

Инсульты, по его словам, остаются на первом месте по частоте, опережая эпилепсию, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

«В подавляющем большинстве случаев причины развития инсультов связаны с наличием у человека факторов риска: повышенного артериального давления, сахарного диабета, ожирения, курения, низкой подвижности, то есть гиподинамии, нарушения липидного спектра, то есть повышения концентрации холестерина», — отметил врач.

Частота развития инсультов у молодых пациентов от 18 до 45 лет, по его словам, колеблется от 3% до 8%. Однако основная масса пациентов, которые заболевают инсультом, — люди старше 65 лет.