Врач рассказал о правильных сочетаниях продуктов с гречкой

«Чем крупинки мельче, тем хуже, потому что увеличивается поверхность соприкосновения этого самого зерна со всеми ферментами в организме. В результате ускоряется время расщепления продукта в желудочно-кишечном тракте. А желательно, чтобы этот процесс происходил подольше. И ядрица как нельзя лучше отвечает этой задаче», — рассказал он в интервью радио Sputnik.