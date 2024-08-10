Врач рассказал о правильных сочетаниях продуктов с гречкой

По его словам, лучше всего употреблять крупную гречневую крупу, которая называется ядрица.
«Чем крупинки мельче, тем хуже, потому что увеличивается поверхность соприкосновения этого самого зерна со всеми ферментами в организме. В результате ускоряется время расщепления продукта в желудочно-кишечном тракте. А желательно, чтобы этот процесс происходил подольше. И ядрица как нельзя лучше отвечает этой задаче», — рассказал он в интервью радио Sputnik.
«В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — предостерег Гинзбур.
Ранее, 7 августа, врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала отказаться от употребления манной каши на завтрак. По ее словам, манка представляет собой перемолотые зерна пшеницы, из-за чего она очень калорийна.