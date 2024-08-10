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Врач рассказал о правильных сочетаниях продуктов с гречкой

Выбрать правильную крупу гречки — полдела, нужно еще знать, с какими продуктами ее лучше употреблять. Об этом 10 августа рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбур.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, лучше всего употреблять крупную гречневую крупу, которая называется ядрица.

«Чем крупинки мельче, тем хуже, потому что увеличивается поверхность соприкосновения этого самого зерна со всеми ферментами в организме. В результате ускоряется время расщепления продукта в желудочно-кишечном тракте. А желательно, чтобы этот процесс происходил подольше. И ядрица как нельзя лучше отвечает этой задаче», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Также он добавил, что гречневую крупу полезнее будет употреблять с рыбой, мясом, молоком и с любым другим традиционным источником белка. А вот употреблять гречку с сахаром врач не рекомендует.

«В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — предостерег Гинзбур.

Он также порекомендовал есть гречку один раз в день, пять раз в неделю, отметив, что такой прием пищи полезен при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях.

Ранее, 7 августа, врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала отказаться от употребления манной каши на завтрак. По ее словам, манка представляет собой перемолотые зерна пшеницы, из-за чего она очень калорийна.