Врач рассказал о пользе русской бани

Умнов объяснил, что для создания оптимальных условий парения рекомендуется поддерживать температуру воздуха 40−70 градусов при влажности 40−60% — это комфортные параметры для того, чтобы не обжечь кожу и слизистую носа. Для успокоения и укрепления сил после парной можно выпить травяной чай, морс или лимонную воду. Алкоголь не рекомендуется, поскольку парение вызывает тахикардию, сердце может не выдержать чрезмерных нагрузок.