Врач рассказал о пользе русской бани

«В парилке поддерживается высокая температура, от 40 до 70 градусов. Таким образом, русская баня находится посередине между финской сауной и хамамом. Банные процедуры способствуют очистке всех пор, а также снижают уровень стресса и тревоги», — объяснил Умнов.
По мнению специалиста, использование различных эфирных масел, например пихтового и эвкалиптового, помогает укрепить иммунную систему и предотвращает возникновение простудных заболеваний. Кроме того, применение веников в бане способствует улучшению кровообращения.
«Фитонциды, которые содержатся в листве, также укрепляют иммунитет и оказывают противогрибковое и антибактериальное действие. Чтобы не возникали головные боли и головокружение, в парной рекомендуется надевать войлочные шапочки», — сказал эксперт.
Умнов объяснил, что для создания оптимальных условий парения рекомендуется поддерживать температуру воздуха 40−70 градусов при влажности 40−60% — это комфортные параметры для того, чтобы не обжечь кожу и слизистую носа. Для успокоения и укрепления сил после парной можно выпить травяной чай, морс или лимонную воду. Алкоголь не рекомендуется, поскольку парение вызывает тахикардию, сердце может не выдержать чрезмерных нагрузок.
«Перед началом процедур можно принять легкий душ, но важно не мочить голову, иначе наступят сильные боли. Нельзя сильно бить веником в парной, чтобы не повредить кожный покров. На камни в бане можно лить обычную воду или добавлять к ней специальные эфирные масла, оказывающие общеукрепляющие действия», — подытожил эксперт.
В январе сервис бронирования отелей МТС Travel поделился с «Известиями» подборкой городов с популярными банными комплексами.