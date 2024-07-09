Врач рассказал о полезных свойствах иван-чая

«Особых противопоказаний к употреблению иван-чая нет. Но длительное, более месяца, применение может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Отвары из иван-чая не рекомендуется употреблять при индивидуальной непереносимости или аллергии, также от него лучше отказаться во время беременности и кормления грудью. Из-за высокого содержания витамина K иван-чай может повышать свертываемость крови, поэтому людям, склонным к тромбозам или принимающим соответствующие лекарственные препараты, пить такой чай можно только после консультации с врачом. Людям с пониженным артериальным давлением тоже следует употреблять иван-чай с осторожностью, так как он может снижать давление», — отметил Иванов.