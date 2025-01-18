Врач рассказал, кому противопоказана баня

«Про пользу бани для здоровых людей говорить можно много. Кроме гигиенического назначения все банные процедуры всегда считались оздоравливающими и полезными. Горячий пар бани вызывает обильное потоотделение, вследствие чего открываются поры, выводятся через кожу шлаки и токсины. Тепло расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения, тренирует сосуды. Полезно и ароматическое воздействие трав, которые используются в банных процедурах. Нельзя не сказать и о позитивном психологическом воздействии. В бане мы расслабляемся и отдыхаем», — добавил врач.