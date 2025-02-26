Врач рассказал, когда валериана безопасна

Терапевт добавил, что чрезмерное увлечение валерианой и ее прием в дневное время может спровоцировать сонливость. Также препарат способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые влияют на настроение, поэтому перед его применением лучше проконсультироваться с врачом.