Врач рассказал, какие заболевания могут переносить слепни

Слепни способны переносить заболевания. Врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко рассказал Regions, какой диагноз могут поставить человеку после укуса такого насекомого.
Врач сообщил, что список болезней, которые переносят слепни, обширен. Это связано с тем, что они не брезгуют даже кровью мертвых животных.
По словам Игоря Корниенко, после укуса слепня можно заразиться лимфатическим филяриозом (слоновость), клещевым энцефалитом, сибирской язвой, полиомиелитом (вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека), трипаносомозом (сонная болезнь) или болезнью Шагаса (паразитарная инфекция).
«Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций», — цитирует врача издание.
По его словам, большинство заболеваний успешно лечится (если обратиться к врачу вовремя). Однако последствия для здоровья необратимы.
Если становится трудно дышать, появились тошнота или рвота, потеря сознания, то нужно срочно обращаться за медпомощью.
«Люди, которые знают о своих реакциях на укусы, должны иметь при себе аптечку с препаратом, ранее рекомендованным врачом для таких случаев», — отметил Корниенко.
Тем, у кого ранее случался анафилактический шок или появлялась аллергия на укусы насекомых, должны носить предупреждающие браслеты с информацией об этом.
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Айгуль Сабитова