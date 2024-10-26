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Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.

Источник: © РИА Новости

«Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета», — сказал он.

Кроме того, по словам Лихачева, на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата большое влияние оказывает сезонная смена обуви и одежды, поскольку тяжесть вещей меняет нагрузку на суставы.

Также на заболевания может повлиять стресс.

«Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний», — добавил собеседник агентства.