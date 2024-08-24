Врач рассказал, какие ягоды полезны для иммунитета

«Начиная такие процедуры, важно следить за тем, как организм на них реагирует. Закаливание — это общеукрепляющая процедура, которая применяется в том числе по утвержденным методикам в медицинских учреждениях. Оно подразумевает воздействие разных температур на организм, во время закаливания вырабатываются маленькие дозы гормона стресса, повышающие гуморальный иммунитет», — заключил врач.