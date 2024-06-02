Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару

По его словам, категорически нельзя в жару употреблять алкоголь, причем не только крепкий. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, на весь организм, который и так работает на пределе. Употребление алкоголя может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы и другие неприятные последствия для здоровья. Также и курильщикам рекомендуется отказаться от курения, так как в жаркую погоду токсическое действие табака многократно усиливается.