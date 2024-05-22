Врач рассказал, как сделать утро бодрым и продуктивным

«При смещении биологических ритмов — например, если человек сова, но вынужден просыпаться рано — сразу после сна аппетита может не быть. В таком случае не стоит запихивать в себя еду насильно: лучше запланировать завтрак через 2−3 часа. Желательно, чтобы он включал в себя белки, сложные углеводы, клетчатку, полезные жиры — такой завтрак обеспечит энергией надолго и позволит воздержаться от вредных перекусов. Остальные утренние ритуалы человек может подобрать в соответствии со своими вкусами и возможностями. Некоторым помогает проснуться и почувствовать себя бодрее утренняя гимнастика, пробежка и контрастный душ — эти процедуры способствуют выработке эндорфинов. Кому-то помогает настроиться на новый день медитация или составление планов», — подытожил Банный.