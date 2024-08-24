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Врач рассказал, как сделать шашлык полезным для сердечников

Лето — пора шашлыков. Однако некоторым нужно быть осторожными при их потреблении. Например, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян рассказал, какой шашлык им можно есть.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В беседе с NEWS.ru эксперт объяснил, что таким пациентам блюдо нужно делать из курятины, индейки, ягнятины и телятины. Дело в том, что в этих видах мяса мало вредного холестерина и жира. Этого нельзя сказать о свинине, из которой шашлык делают чаще. Врач отметил, что сердечникам нельзя есть пережаренные продукты (содержат канцерогены) и майонез.

Грант Шехян призвал не покупать заготовки в маринаде. «Неизвестно, где, кем и из чего он сделан на самом деле», — объяснил кардиолог.

Ранее эксперты объяснили, как правильно разделать мясо на шашлык. Они посоветовали выбрать правильный нож и не оставлять просветы между кусками на шампуре.