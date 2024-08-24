Врач рассказал, как сделать шашлык полезным для сердечников

В беседе с NEWS.ru эксперт объяснил, что таким пациентам блюдо нужно делать из курятины, индейки, ягнятины и телятины. Дело в том, что в этих видах мяса мало вредного холестерина и жира. Этого нельзя сказать о свинине, из которой шашлык делают чаще. Врач отметил, что сердечникам нельзя есть пережаренные продукты (содержат канцерогены) и майонез.