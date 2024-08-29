Врач рассказал, как распознать «тихий» инфаркт

Обычно инфаркт миокарда сопровождается сильной и резкой болью в груди с иррадиацией в левую руку, челюсть, область живота, онемением в руках, шее, челюсти, животе, одышкой, тошнотой, приступом усталости. В этом случае человеку нужна немедленная помощь!
«Однако 45% сердечных приступов не сопровождаются сильной болью в груди и именно поэтому называется “тихими”», — говорит врач.
«Тихий» инфаркт миокарда чаще встречается в пожилом возрасте, у пациентов с сахарным диабетом или с регулярно высоким артериальным давлением.
Как же его распознать? «“Тихий” инфаркт сопровождается небольшим дискомфортом в области сердца, затрудненным дыханием, а также дискомфортом в области горла. Эти симптомы могут быть короткими по продолжительности, поэтому многие мужчины не воспринимают серьезно возникающие жалобы», — объясняет кардиолог.
Если человек одновременно чувствовал дискомфорт в области сердца, боль в горле или в области желудка, усталость, тревожность, то нужно обратиться к кардиологу.
Врач сможет с помощью инструментальных методов определить, был ли инфаркт, оценит факторы риска, сделает ЭКГ, а далее в индивидуальном порядке определит алгоритм диагностики и дальнейшего лечения.
Почему это так важно?
«После “тихого” инфаркта миокарда, как и после обычного инфаркта миокарда, остается рубец, из-за него сердце не может нормально сокращаться. “Тихий” инфаркт повышает риск нового приступа, поэтому важно проверить организм тщательно и соблюдать рекомендации врача», — предупреждает кардиолог.
Что нужно делать?
● Следить за массой тела
● Следовать принципам правильного питания (принцип гарвардской тарелки, средиземноморский тип питания)
● Выполнять регулярные физические нагрузки. Достаточно простой ходьбы по улице (беговой дорожке) с постепенным наращиванием нагрузки
● Отказаться от вредных привычек (курение, употребление алкоголя или наркотических веществ)
«Также важно посещать врача-кардиолога», — заключила Зухра Салпагарова.