Врач рассказал, как распознать «тихий» инфаркт

Инфаркт миокарда — это острое состояние, при котором полностью или частично прекращается питание сердечной мышцы. В результате возникает некроз (гибель) сердечных волокон. Это приводит к кислородному голоданию и необратимым последствиям вплоть до остановки сердца. При этом иногда инфаркт проходит практически незаметно, но его последствия не менее опасны, рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.