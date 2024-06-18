Врач рассказал, как пережить магнитные бури

Сейчас Солнце приближается к пику своей активности, который, по прогнозам учёных, наступит в 2025 году. Уже в мае были зафиксированы несколько мощнейших вспышек, в частности, сильнейшая в этом цикле и случилась 14 мая. Её балл составил Х8.7, а чуть более крупное событие (Х9.3) наблюдалось последний раз в сентябре 2017 года. На Земле эти события породили сильные магнитные бури, одной из которых (10 мая) учёные присвоили близкий к максимальному индекс G4.