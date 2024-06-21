Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, как отличить родинку от других образований

Родинки отличаются от других доброкачественных образований по визуальным признакам, а также консистенции, строению и форме.

Источник: Depositphotos

Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-онколог и хирург Эдуард Файзиев.

Он уточнил, что родинки бывают разной формы и цвета, поэтому ее легко можно перепутать с другим новообразованием. По его словам, родинки также могут отличаться гистологической картиной. Помочь точно установить характер новообразования может хирург-онколог, подчеркнул эксперт.

«Если вы обнаружили у себя образование на коже, которое стало видоизменяться, расти, которое поменяло цвет, поменяло границы или вдруг появился какой-то светлый венчик вокруг этого образования, вдруг оно стало зудеть, вызывать жжение, кровить, не ставьте сами себе диагноз, не пытайтесь дождаться, когда, может быть, само пройдет, придите ко врачу, к онкологу, пусть вас осмотрят и примут правильное решение», — посоветовал Файзиев.