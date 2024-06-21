Врач рассказал, как отличить родинку от других образований

«Если вы обнаружили у себя образование на коже, которое стало видоизменяться, расти, которое поменяло цвет, поменяло границы или вдруг появился какой-то светлый венчик вокруг этого образования, вдруг оно стало зудеть, вызывать жжение, кровить, не ставьте сами себе диагноз, не пытайтесь дождаться, когда, может быть, само пройдет, придите ко врачу, к онкологу, пусть вас осмотрят и примут правильное решение», — посоветовал Файзиев.