Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю

«В такие дни нужно избегать нагрузок, чтобы организм направлял все ресурсы на компенсацию влияния магнитных колебаний. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно учитывать климатические изменения и снизить темп работ на участках. Тем, кто занимается спортом, следует перейти на умеренные тренировки», — рассказал врач.