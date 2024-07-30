Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю

Ранее на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос» сообщалось, что минувшей ночью на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Из-за этого ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.
Как отметил специалист, во время магнитных бурь люди могут почувствовать головные боли, тошноту, головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах.
«В такие дни нужно избегать нагрузок, чтобы организм направлял все ресурсы на компенсацию влияния магнитных колебаний. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно учитывать климатические изменения и снизить темп работ на участках. Тем, кто занимается спортом, следует перейти на умеренные тренировки», — рассказал врач.
Специалист подчеркнул, что в такие периоды очень важно качественно и достаточно высыпаться, отдыхать днем. Также, если есть возможность, нужно больше бывать на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций.
«Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты», — добавил Тяжельников.
По словам врача, выраженная метеочувствительность может проявляться из-за состояния здоровья, возраста, адаптационных ресурсов организма, психологического состояния, образа жизни. «К группе риска относятся люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, пожилые и дети», — пояснил Тяжельников.