Врач рассказал, как есть гречку, чтобы получить максимум пользы

Врач объяснил, что лучше всего сочетать гречку с другими полезными продуктами: овощами, нежирным мясом и рыбой. Также можно добавлять в гречку молоко. А от сахара лучше отказаться. Он приносит лишь вред, причем не только в сочетании с гречкой, но и сам по себе.