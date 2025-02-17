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Врач рассказал, как часто можно есть фастфуд

Некоторые люди нередко едят фастфуд — кто-то из-за вечной спешки, кому-то нравится вкус такой еды, кто-то просто по привычке. Однако налегать на такие продукты нельзя, предупреждает врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

В разговоре с РИАМО он отметил, что фастфуд можно есть один-два раза в месяц. Тогда сохранится баланс питания и проблем со здоровьем не возникнет. В остальное время нужно выбирать более здоровую и разнообразную пищу.

Врач рассказал, что сейчас некоторые рестораны предлагают более здоровые альтернативы фастфуду. Например, салаты, блюда на гриле и смузи с низким содержанием калорий. В таких вариантах могут использоваться органические продукты. В этих блюдах больше клетчатки с белками. При этом назвать их абсолютно безопасными для здоровья нельзя.

«Даже эти “здоровые” блюда не стоит есть слишком часто, так как они могут содержать скрытые добавки и соль», — предупредил Евгений Белоусов.

Тем временем опрос показал, что более 40% россиян никогда не употребляли фастфуд. Еще 41% опрошенных покупает такую еду редко.