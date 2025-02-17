Врач рассказал, как часто можно есть фастфуд

Врач рассказал, что сейчас некоторые рестораны предлагают более здоровые альтернативы фастфуду. Например, салаты, блюда на гриле и смузи с низким содержанием калорий. В таких вариантах могут использоваться органические продукты. В этих блюдах больше клетчатки с белками. При этом назвать их абсолютно безопасными для здоровья нельзя.