Врач рассказал, как часто можно есть фастфуд

В разговоре с РИАМО он отметил, что фастфуд можно есть один-два раза в месяц. Тогда сохранится баланс питания и проблем со здоровьем не возникнет. В остальное время нужно выбирать более здоровую и разнообразную пищу.
Врач рассказал, что сейчас некоторые рестораны предлагают более здоровые альтернативы фастфуду. Например, салаты, блюда на гриле и смузи с низким содержанием калорий. В таких вариантах могут использоваться органические продукты. В этих блюдах больше клетчатки с белками. При этом назвать их абсолютно безопасными для здоровья нельзя.
«Даже эти “здоровые” блюда не стоит есть слишком часто, так как они могут содержать скрытые добавки и соль», — предупредил Евгений Белоусов.
Тем временем опрос показал, что более 40% россиян никогда не употребляли фастфуд. Еще 41% опрошенных покупает такую еду редко.