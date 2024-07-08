Врач рассказал, что нельзя есть и пить в жару

«В жаркую погоду, когда на улице больше 22−25 градусов, необходимо соблюдать питьевой режим и выпивать 2,5−3 литра жидкости. Если человек занимается спортом, то ему рекомендуется выпивать еще больше жидкости — около четырех литров», — заявил специалист, подчеркнув, что рекомендации не касаются людей, которые имеют сердечную недостаточность и заболевания почек — для них питьевой режим выглядит иначе.
Врач рекомендует избегать употребления очень соленых и сладких напитков, поскольку они вызывают еще большую жажду. Лучше всего пить простую воду (с газом или без), воду с лимоном, сильно разбавленные соки, морсы или вино.
«Во время жары откажитесь от крепких алкогольных напитков: их воздействие меняет реакцию организма на высокую температуру. Также не стоит злоупотреблять крепким кофе — он может негативно влиять на сосуды и сердце. Из продуктов нужно исключить острую и соленую пищу, соленья. Такая еда, так же как и васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы ведут к повышению температуры тела, еще большему потоотделению и обезвоживанию», — предупредил эксперт.
Желательно избегать сладостей и скоропортящихся продуктов, если нет возможности соблюдать условия хранения.
«В жару не стоит употреблять многокомпонентные салаты и салаты с различными заправками — при высокой температуре сроки хранения резко сокращаются, а в такой еде быстро размножаются патогенные бактерии, что чревато отравлениями и различными инфекционными заболеваниями», — заявил РИА Новости диетолог.
Спорт в жару
Любителям физических упражнений в жаркую погоду, лучше отказаться от тренировок на открытом воздухе в дневное время. Также следует избегать высокоинтенсивных тренировок: силовых упражнений, воркаута, кроссфита, бега.
«В жару организм быстрее устает и возрастает риск теплового удара. Лучше отдать предпочтение йоге, упражнениям на координацию и растяжку. Нельзя во время тренировок забывать про воду, лучше пить минеральную», — посоветовал Березников.
Необходимо прислушиваться к организму и на рабочем месте. В помещении с кондиционерами не стоит ставить температуру ниже 23−25 градусов: при выходе на улицу резкий перепад температур негативно скажется на самочувствии. «Избегайте синтетических тканей и излишне утягивающей одежды, которая препятствует естественному испарению и охлаждению тела», — подытожил эксперт.