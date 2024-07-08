Врач рассказал, что нельзя есть и пить в жару

«Во время жары откажитесь от крепких алкогольных напитков: их воздействие меняет реакцию организма на высокую температуру. Также не стоит злоупотреблять крепким кофе — он может негативно влиять на сосуды и сердце. Из продуктов нужно исключить острую и соленую пищу, соленья. Такая еда, так же как и васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы ведут к повышению температуры тела, еще большему потоотделению и обезвоживанию», — предупредил эксперт.