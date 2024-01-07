Врач рассказал, что делать, если у ребенка аденоиды

Мифов об аденоидах не счесть, а уж то, как их боятся некоторые пациенты, заслуживает отдельного разговора. Разобраться в непростой теме aif.ru помог врач-оториноларинголог, заведующий лор-отделением Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н.. Богдан Кулешов.

Всего в организме человека — 8 миндалин, которые располагаются в области рта, носа и глотки. Одна из них — носоглоточная — находится в конечном участке полости носа. Пациенты называют ее «аденоидами». Вообще-то эта миндалина в организме присутствует в единственном числе, поэтому правильно было бы её называть — аденоид, но термин «аденоиды» привычнее для нашего уха.

Плацдарм для иммунитета

В каждой миндалине живут иммунные клетки лимфоциты, макрофаги и т. д. Они-то и создают барьер для патогенных бактерий, препятствуя их попаданию в организм. Так что ж получается, за аденоиды надо держаться до последнего, и ни за что не соглашаться на удаление? Вопрос непростой.

«Аденоид входит в лимфоидное кольцо Пирогова — Вальдейра. Туда же относятся небные миндалины, трубные валики и язычная миндалина», — объясняет Кулешов. — Конечно, наличие аденоида не является патологией. Носоглоточная миндалина есть у всех без исключения. Это — регионарный блокпост нашей иммунной системы. Здесь она тренирует свой защитный полк — охраняет дыхательные пути, постоянно подвергаясь воздействию антигенного материала. В детском возрасте это особенно важно. Воздействие внешних факторов на глоточную и небные миндалины способствует адекватному формированию иммунного барьера слизистых и регуляции иммунного ответа".

Размер не имеет значения

Часто разросшейся носоглоточной миндалины боятся не только пациенты, но и сами врачи. Многие любят винить аденоиды во всех болезнях, и зачастую решают быстрее от них избавиться. Наш эксперт считает, что торопиться с этим решением не следует. «В данном случае я полностью согласен с мнением, изложенном на именитом медицинском зарубежном ресурсе MedScape, где говорится, что хроническое воспаление — это нормальное состояние носоглоточной миндалины. Бывают моменты, что аденоиды вовсе не больны, а просто перегружены своей работой, поэтому увеличиваются, вызывая соответствующие симптомы».

Всего выделяют 3 степени увеличения аденоидов — от первой, когда аденоиды закрывают носовые ходы на ⅓, до третьей, когда происходит полная обтурация («закупорка») носоглотки с невозможностью дыхания через нос.

Процесс увеличения носоглоточной миндалины индивидуален. Например, даже при гипертрофии третьей степени не всегда бывают симптомы, а при увеличении аденоидов второй степени они могут быть. Большую роль здесь играют и другие факторы, такие, как: — анатомия носоглотки (она может быть узкой, широкой, удлиненной),

— возраст пациента (с течением лет аденоиды уменьшаются);

— частота и тяжесть ОРВИ. Если атаки вирусов частые, то аденоиды сильно гипертрофируются, и даже после выздоровления долгое время сохраняется клиника.

Почему растут аденоиды?

Причин может быть множество. Рассмотрит самые частые

Вирусы. «Часть вирусов вызывает только воспаление слизистой оболочки полости носа и носоглотки, — говорит Кулешов. — После формирования специфического иммунного ответа возбудитель уничтожается, и отек ткани уходит без последствий. Однако, есть вирусы, которые вызывают стойкую гипертрофию аденоидов. К ним, в первую очередь, относятся герпес-вирусы и аденовирус». А вот бактерии в гипертрофии аденоидов не «виноваты». Поэтому сдавать мазки на посев бактерий из носоглотки бесполезно, тем более, не нужно применять антибиотики. «Рутинное назначение антибиотиков при аденоидите можно считать вредительством, — уверен эксперт. — Они нужны лишь, когда возникает гнойный риноаденоидит, но он встречается крайне редко Да и бактериальная инфекция сменяет вирусную не часто. Кстати, жёлтые и густые сопли при ОРВИ далеко не всегда свидетельствуют о присоединении бактериальной инфекции, чаще так протекает нормальный период восстановления».

Аллергия. В частности, аллергический ринит. Здесь провоцирующим фактором выступает отёк слизистой. Как отмечено в клинических рекомендациях, у детей с аллергическими заболеваниями риск гипертрофии аденоидов — выше.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). В настоящее время уже накоплена огромная база научных работ по изучению влияния рефлюкса на состояние верхних дыхательных путей. Данная патология играет роль в развитии не только гипертрофии аденоидов, но и всех хронических воспалительных состояний глотки, носоглотки и полости носа.

Вредные факторы среды. Ряд исследований показал, что от гипертрофии аденоидов чаще страдают дети, проживающие в промышленных городах и районах, а также в семьях курильщиков, поскольку табачный дым негативно влияет на слизистую полости носа.

Сухой воздух. При низкой влажности воздуха происходит нарушение защитных барьеров слизистой. Это стоит учитывать зимой, когда включено отопление. Поэтому покупка увлажнителя воздуха в квартире — не роскошь.

Причина энуреза и капризов

Когда носоглоточная миндалина увеличивается, просвет носоглотки перекрывается. Тогда возникают неприятные симптомы, в первую очередь — заложенность носа.

Пациент начинает ходить с открытым ртом, а при запущенном состоянии у него формируется аденоидное лицо. «Если такой пациент попробует дышать с закрытым ртом, то дыхание через нос будет шумным или его не будет вовсе, — говорит эксперт. — Также может появиться храп, который грозит остановками дыхания во сне и развитием синдрома обструктивного апноэ». При этой патологии нарушается обеспечение нервной системы кислородом, вырабатываются гормоны стресса, а медиаторы должным образом не вырабатываются. Это может привести к ночному недержанию мочи (энурезу), потливости.

«Причиной энуреза выступают два фактора. Первый — напряжение брюшной стенки при попытках вдоха, когда появляется давление на мочевой пузырь, и второй — кислородное голодание центральной нервной системы. Дети из-за апноэ могут стать гипервозбудимыми, неуправляемыми “энерджайзерами”. Или у них может развиться эмоциональная лабильность, которая ведет за собой резкую смену настроения. В некоторых случаях удаление аденоидов может излечить чадо от капризов», — отмечает Кулешов.

Кривые зубы, плохой слух и низкая успеваемость

Также при гипертрофии аденоидов может измениться прикус. В результате длительного затруднения носового дыхания нарушается рост и развитие верхней челюсти — она уменьшается в размерах. Этот симптом — одно из показаний для удаления аденоидов. «Если не восстановить нормальное носовое дыхание, ставить брекеты и пластины бесполезно. Даже после исправления зубочелюстной аномалии, после снятия конструкции зубы все равно разъедутся обратно», — предупреждает врач Кулешов.

Еще увеличенные аденоиды могут снижать слух. Это происходит из-за скопления жидкости за барабанной перепонкой и перекрытия устья слуховой трубы, когда нарушается отток из полости среднего уха и её вентиляция.

Завершается картина отставанием в физическом и интеллектуальном развитии, особенно у детей. Из-за нарушения физиологического процесса дыхания ребёнку тяжело заниматься физкультурой и активными играми. Из-за нарушения снабжения головного мозга кислородом, в том числе при апноэ во сне, ребёнку сложно усваивать новый материал. Процессы запоминания работают не так эффективно — отсюда неуспеваемость в школе.

При обнаружении таких симптомов, сразу же обращайтесь к врачу.

Как решить проблему

Для начала важно адекватно оценить степень увеличения носоглоточной миндалины. «В клинических зарубежных рекомендациях даже прописано, в каком возрасте какая степень относится к норме. Например, для двухлеток гипертрофия первой степени — это нормально», — говорит эксперт.

Второй важный момент: не соглашайтесь на операцию, не попробовав сначала.

консервативную терапию. Согласно клиническим рекомендациям, первым этапом всегда идет именно медикаментозное лечение. И только в случае отсутствия эффекта от лекарств, можно прибегнуть к хирургии.

Третье: не ждите, что ребенок «перерастет» аденоиды. Это может произойти, но так бывает не всегда. Если есть симптомы и показания для удаления, то не стоит ждать у моря погоды. Не мучайте ребенка.