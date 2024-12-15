Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни

Врач подчеркнул, что также возможно их проникновение в более глубинные структуры глаза, что может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза. Именно поэтому производители рекомендуют держать свечу на удалении от лица, то есть на вытянутой руке. Он отметил, что запрещается применять свечу при ветре скоростью более 5 метров в секунду, поскольку усиливается вероятность попадания так называемых «микроосколков».