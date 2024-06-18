Врач раскрыла вредное свойство белокочанной капусты. Это надо знать

Людям, в рационе которых ранее было недостаточно клетчатки, добавлять в него капусту стоит маленькими порциями, увеличивая их постепенно. Иначе она может вызвать неприятные симптомы: метеоризм, вздутие, тошноту — об этом рассказала в беседе с РБК Life нутрициолог Анна Литвиненко. Доктор пояснила, что при появлении таких симптомов следует проконсультироваться с гастроэнтерологом и уменьшить порции капусты в постоянном рационе.
Профессор, академик Российской академии наук, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава и заслуженный врач России Оксана Драпкина добавила, что у капусты есть еще особенности, которые делают ее «персоной нон грата» в рационе людей, страдающих:
- гастритом,
- язвенной болезнью желудка,
- колитом,
- панкреатитом.
Всем им пищевые волокна капусты могут раздражать слизистые органов пищеварения, поэтому ее стоит исключить из рациона.
С осторожностью предлагать капусту следует детям: белокочанная может вызвать вздутие, так как содержит грубые полисахариды, трудные для пищеварения. Включать в рацион ребенка ее допустимо только с наступления возраста трех лет. Для питания детей не подходит капуста в сыром виде — обязательно нужна тепловая обработка: можно отварить, приготовить на пару, потушить, приготовить с капустой борщ, суп, бигус, пирожки и вареники с капустой.
В целом капуста — полезный и безопасный овощ, если не злоупотреблять им. Полезных свойств у белокочанной гораздо больше, чем потенциального вреда для здоровья некоторых людей. По содержанию витамина С она не уступает апельсину и лимону. Та самая клетчатка в составе овоща положительно влияет на моторику пищеварительной системы, что важно в современном мире, где преобладают рафинированные продукты, значительно ослабляющие мышечный тонус органов пищеварения организма человека, отметили в Роскачестве.
Капуста белокочанная отличается высоким содержанием калия (170−190 мг/100 г), кальция, фосфора магния, натрия, серы, железа, хлора, цинка, селена и других элементов. Богат и состав витаминов: В1, В2, В6, В12, Д, Р, РР, Е и другие. Благодаря такому богатому составу продукт способствует нормальному пищеварению, может снизить воспаление и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. В капусте еще есть витамин К1. Он играет ключевую роль в процессе свертывания крови, без которого риск обильного кровотечения очень велик. В одной порции овоща (89 г) содержится 56% суточной нормы этого витамина.
При выборе овоща на прилавке надо тоже учитывать важные нюансы. Следует обращать внимание на внешний вид и характерный для овоща капустный запах — его наличие говорит о хорошем качестве товара. Наружные листья должны быть целыми, без повреждений, характерной для вида и сорта окраски. У белокочанной капусты наружные листья должны иметь блеск и ни в коем случае не быть высохшими.