Врач раскрыла вредное свойство белокочанной капусты. Это надо знать

Капуста белокочанная отличается высоким содержанием калия (170−190 мг/100 г), кальция, фосфора магния, натрия, серы, железа, хлора, цинка, селена и других элементов. Богат и состав витаминов: В1, В2, В6, В12, Д, Р, РР, Е и другие. Благодаря такому богатому составу продукт способствует нормальному пищеварению, может снизить воспаление и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. В капусте еще есть витамин К1. Он играет ключевую роль в процессе свертывания крови, без которого риск обильного кровотечения очень велик. В одной порции овоща (89 г) содержится 56% суточной нормы этого витамина.