Врач раскрыла, у каких групп высокий риск заболеть менингококковой инфекцией

«В группе риска по генерализованной менингококковой инфекции — невакцинированные лица, дети до пяти лет, у которых ещё не сформирован иммунитет к возбудителю, ВИЧ-инфицированные, пациенты, которые получают иммуносупрессивную или химиотерапию, а также те, кто страдает серповидноклеточной анемией, проживает в стеснённых условиях (например, в казарме или общежитии) или часто путешествует в регионы, эндемичные по менингококку», — предупредила эксперт.