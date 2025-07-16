Врач раскрыла, у каких групп высокий риск заболеть менингококковой инфекцией

Менингококковая инфекция — коварное заболевание, способное привести к тяжёлым осложнениям, в некоторых случаях — даже к смерти, предупредила в беседе с RT Екатерина Демьяновская, врач, эксперт лаборатории «Гемотест».
«Основные формы инфекции — назофарингит, менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга) и менингококковый сепсис, в рамках которого может развиваться также и менингит (менингококковый сепсис — опасное состояние, при котором бактерии попадают в кровоток и вызывают нарушения микроциркуляции в коже и других тканях, в том числе во внутренних органах)», — предупредила она.
«При менингококковом сепсисе также возникают озноб, резкая слабость, геморрагическая сыпь — сливные кровоизлияния на коже, которые впоследствии могут некротизироваться и отмирать, из-за чего пациентам приходится даже прибегать к пластическим операциям», — добавила собеседница RT.
Отмечается, что инкубационный период болезни составляет от 1 до 10 дней, но часто симптомы развиваются крайне быстро — буквально за несколько часов.
«Из-за этого болезнь бывает непросто выявить на начальном этапе, но необходимо как можно скорее начать лечение. Несмотря на доступность антибиотиков, летальность при менингококковой инфекции остаётся высокой и достигает 10—15%. Даже если человек выживает после болезни при её тяжёлом течении, он может остаться инвалидом на всю жизнь», — рассказала Демьяновская.
По её словам, среди возможных осложнений — повреждение головного мозга, структурная эпилепсия, ампутация пальцев ног и рук (из-за некроза периферических тканей на фоне ДВС-синдрома при менингококковом сепсисе), почечная недостаточность в остром периоде заболевания.
«В группе риска по генерализованной менингококковой инфекции — невакцинированные лица, дети до пяти лет, у которых ещё не сформирован иммунитет к возбудителю, ВИЧ-инфицированные, пациенты, которые получают иммуносупрессивную или химиотерапию, а также те, кто страдает серповидноклеточной анемией, проживает в стеснённых условиях (например, в казарме или общежитии) или часто путешествует в регионы, эндемичные по менингококку», — предупредила эксперт.
Также, по её словам, заразиться могут медицинские работники, которые в силу профессии контактируют с пациентами с таким диагнозом.
«Чаще всего менингококковая инфекция протекает легко — в виде назофарингита, который принимают за ОРЗ. Это способствует формированию достаточно напряжённого иммунитета против менингококка. Тяжёлые генерализованные формы развиваются у неиммунных людей, если возбудитель проходит барьер слизистой оболочки верхних дыхательных путей и попадает в кровоток. Существует вакцинация против менингококковой инфекции, которая в некоторых регионах России включена в региональный календарь профилактических прививок», — заключила собеседница RT.