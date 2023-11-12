Врач раскрыла причины появления отёков на лице по утрам и назвала способы борьбы с ними

Эксперт рассказала, что отёчность лица может возникнуть вследствие грыж, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с почками, нарушений функции щитовидной железы. Также на это влияют голодание и диеты с исключением белка, частые недосыпы, стресс, неправильное положение во время сна. Негативно могут сказаться и некорректные процедуры для лица, неправильно подобранная косметика.

«Следите за своей диетой и уменьшите потребление соли. Слишком много соли может вызвать задержку жидкости в организме. Предпочтение стоит отдавать свежим фруктам и овощам, которые помогут уравновесить уровень жидкости в организме», — сказала врач-трихолог «СМ-Косметологии».

Она также рекомендовала спать на спине, чтобы улучшить кровообращение и предотвратить задержку жидкости в тканях. Также необходимо уделять внимание качеству сна и спать достаточное количество часов. Кроме того, стоит делать массаж и гимнастику лица. Мягкие движения и массажные кремы могут помочь улучшить лимфодренаж и уменьшить отёчность. Для ухода за кожей можно использовать косметику, богатую антиоксидантами и увлажняющими компонентами.

«Если утренняя отёчность всё равно беспокоит, примените холодный компресс на лицо в течение нескольких минут. Это поможет сужать кровеносные сосуды и уменьшать отёчность. Сюда же могут относиться и патчи, лучше гидрогелевые, выбирайте хорошие составы», — отметила эксперт.

Врач добавила, что в косметологических клиниках доступны различные процедуры, среди них лимфодренажный массаж, курс микротоков, мезотерапия с лимфодренажными и сосудоукрепляющими компонентами, карбокситерапия, ультразвуковой лифтинг или фракционный игольчатый RF. Все они могут помочь справиться с утренней отёчностью.