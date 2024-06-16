Врач раскрыла опасность употребления оливок для детей и беременных женщин

При этом именно оливковое масло имеет уникальный состав: содержание в нем олеиновой кислоты составляет от 56 до 84%, линолеат может составлять 3−21% от общего содержания жирных кислот, притом что вредные насыщенные жирные кислоты пальмитат и стеарат присутствуют в небольших количествах. В регионах, где такое масло употребляется постоянно, у жителей наблюдается низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и рака, особенно рака молочной железы, отметили в ведомстве.