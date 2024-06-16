Врач раскрыла опасность употребления оливок для детей и беременных женщин

Оливки относятся к высокоаллергенным продуктам, поэтому их не рекомендуют давать детям и беременным женщинам. Об этом РБК Life рассказала диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева. Врач отметила, что консервы с этими плодами содержат много соли и могут спровоцировать повышение артериального давления, приступы гастрита.
«Оливки обладают желчегонным свойством, поэтому противопоказаны при холецистите, панкреатите, желчекаменной болезни и хронических заболеваниях почек», — пояснила доктор Елисеева.
Злоупотреблять ими не стоит, особенно людям с избыточным весом. Оливки ферментируют в достаточно высоком количестве соли, которая может при чрезмерном потреблении в пищу провоцировать отеки. Лучше добавлять в рацион этот продукт в разумных количествах, это поможет сохранить здоровье, разнообразить питание, продлить молодость и улучшить общее состояние организма, считает эксперт. Ведь у оливок много полезных свойств.
«Они идеально подходят для диетического питания. Имея 115 килокалорий на 100 г, оливки надолго сохраняют чувство сытости. Они насыщены антиоксидантами и жирными кислотами, которые не только замедляют старение, но и способствуют профилактике онкологических заболеваний», — продолжила диетолог.
Вот еще несколько плюсов употребления оливок:
- Клетчатка в составе продукта нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
- Содержащиеся в оливках витамины Е, С и макроэлементы (кальций, медь, железо, марганец, магний и цинк) улучшают общее состояние здоровья, повышают иммунитет, регулируют давление, обладают противовоспалительными свойствами, снижают уровень холестерина.
- Полезные жиры в плодах (в основном олеиновая кислота), помогают бороться с воспалениями и снижает риски развития болезней сердца.
- Железо в оливках помогает процессу кроветворения.
- Содержащиеся в продукте витамин Е, кальций и медь благотворно влияют на организм.
- В свежих оливках с косточками есть олеуропеин — довольно редкий антиоксидант, обладающий противобактериальным, противодиабетическим, антиатерогенным (снижающим риск атеросклероза), антигипертензивным (снижающим повышенное артериальное давление), противовоспалительным и гепатопротекторным (повышающим устойчивость и способность к восстановлению печени) действием.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что оливки и масло на их основе являются источниками омега-9 жирных кислот, которые помогают предотвратить инфаркты мозга и сердца, нормализовать уровень холестерина в крови, углеводный обмен, улучшить память. Поэтому важно добавлять продукты с этими ненасыщенными жирами в рационов.
При этом именно оливковое масло имеет уникальный состав: содержание в нем олеиновой кислоты составляет от 56 до 84%, линолеат может составлять 3−21% от общего содержания жирных кислот, притом что вредные насыщенные жирные кислоты пальмитат и стеарат присутствуют в небольших количествах. В регионах, где такое масло употребляется постоянно, у жителей наблюдается низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и рака, особенно рака молочной железы, отметили в ведомстве.