Врач раскрыла, нужен ли организму «допинг» в виде иммуномодуляторов

Она рассказала, что у человека есть два типа иммунитета: врождённый, который активируется сразу при попадании антигена, и приобретённый, формирующийся медленнее, но обеспечивающий более быструю реакцию при повторной встрече с тем же антигеном. Прививки действуют по тому же принципу. Медик отметила, что за последние 100 лет медицина значительно продвинулась, но основные рекомендации по поддержанию здоровья остались прежними: правильное питание, витамин D и достаточное потребление белка и железа.