Врач раскрыла, нужен ли организму «допинг» в виде иммуномодуляторов

Она рассказала, что у человека есть два типа иммунитета: врождённый, который активируется сразу при попадании антигена, и приобретённый, формирующийся медленнее, но обеспечивающий более быструю реакцию при повторной встрече с тем же антигеном. Прививки действуют по тому же принципу. Медик отметила, что за последние 100 лет медицина значительно продвинулась, но основные рекомендации по поддержанию здоровья остались прежними: правильное питание, витамин D и достаточное потребление белка и железа.
«Единого мнения здесь нет, но назначение иммуностимуляторов должно быть от врача. Избыток витамина C, шипучие таблетки — это тоже может привести к каким-то нежелательным явлениям», — рассказала медик в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
Ранее офтальмологи предупредили, что обычные продукты нередко содержат недостаточное количество полезных веществ из-за искусственных условий выращивания, поэтому организму нужны витамины в виде добавок. По мнению специалистов, добавки особенно важны для детей и подростков, поскольку их организм активно развивается. Кроме того, витамины С и Е, а также антиоксиданты, имеют значение для людей, у которых существует риск возникновения катаракты.