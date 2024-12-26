Врач раскрыла, кому нельзя пить шампанское

Что касается закусок, специалист посоветовала сочетать шампанское с легкими блюдами — фруктами, сырами и морепродуктами. По ее словам, эти лакомства не только подчеркнут вкус напитка, но и минимизируют нагрузку на желудочно-кишечный тракт.