Врач раскрыл неожиданные свойства белого хлеба. Почему его надо сушить

«Есть просто белый хлеб из муки, причем это может быть даже мука не высшего сорта, но без особых добавок. Используются вода, дрожжи, яйца. А есть белый хлеб, который чаще всего сейчас встречается в супермаркетах, который там готовят — с добавлением маргарина, различных улучшателей самой муки. Туда дополнительно добавляют глютен, что делает само тесто эластичным и таким пышным. Это надо понимать, ведь есть люди с непереносимостью глютена. Когда мы едим обычную еду и там присутствует глютен, то это нормально. А если дополнительно съесть вот такой теплый пышный батон, могут быть определенные проблемы, хуже будут усваиваться витамины, микро- и макроэлементы», — отметила врач Елена Соломатина.