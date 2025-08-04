Врач-психиатр Шуров объяснил странности в поведении Трампа

Врач-психиатр Василий Шуров объяснил aif.ru странности поведения президента США Дональда Трампа, которые некоторые эксперты связывают с его возрастом.
«Все относительно в этом мире. Когда мы смотрим на Джо Байдена (ред. — экс-президент США), явно с выраженным когнитивным дефектом, абсолютно беспомощного — это одна история. Странности же в поведении Трампа связаны с его манерой поведения», — отметил Шуров.
Как пояснил врач, американский президент действует как бизнесмен, и у него, скорее всего, нет каких-то жестких принципов, моральных ограничений.
«Поэтому Трамп и меняет свою политику. У него критерии результата: он сделку совершит или нет», — отметил врач.
«Но каких-то значимых когнитивных нарушений, тем более проблем с памятью, у Трампа точно нет. Где с кого и сколько получить, он помнит прекрасно», — подытожил Шуров.
Ранее журналист Адам Гэббатт в статье для The Guardian отметил, что президент США Дональд Трамп ведёт себя всё более странно во время публичных выступлений, что вызывает вопросы о его когнитивных способностях.
По его словам, 79-летний политик уже более года демонстрирует неадекватное поведение на предвыборных мероприятиях, пресс-конференциях, в интервью и в импровизированных речах. Он часто резко уходит от темы, теряя логическую связность.