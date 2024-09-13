Врач призвал не измерять сон в количестве часов

«Например, отмечается, что надо спать 8 часов, а с чего мы решили, что конкретному человеку или этому человеку надо спать именно 8 часов? Или что этому конкретному ребенку надо спать столько-то?» — сказал Мелехин. Общего рекомендованного времени нет, подчеркнул он и добавил, что нужно понимать, что современная медицина сна показывает, что у каждого человека свой индивидуальный хронотип и индивидуальные циркадные ритмы, зависящие от целого ряда факторов.