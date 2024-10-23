Врач предупредила об опасности зубных щеток и душевых леек

По словам Павловой, ученые изучили душевые лейки и зубные щетки и обнаружили на них около 600 различных микроорганизмов, большинство из которых безопасны для здоровья. В то же время врач уточнила, зубная щетка не несет вреда для ее владельца. Если ей воспользуется другой человек, обитающие на ней бактерии могут быть опасны для него.