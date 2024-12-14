Врач предупредила об опасности живой ёлки для аллергиков

«Аллергия на хвойные деревья возникает крайне редко, потому что их пыльца не так активно летает, а следовательно, не попадает в дыхательные пути. Зимой она и вовсе отсутствует. Но у живой ёлки опасность представляют плесневые грибы на коре и иголках. Деревья срубают заранее и перед продажей хранят в местах с повышенной влажностью — это провоцирует усиленное размножение спор плесени. За время, пока дерево стоит в квартире, количество таких спор увеличивается в несколько раз. Это представляет особую опасность для людей, у которых ранее возникала аллергия на плесень», — объяснила Кондратенко.