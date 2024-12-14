Врач предупредила об опасности живой ёлки для аллергиков

«Аллергия на хвойные деревья возникает крайне редко, потому что их пыльца не так активно летает, а следовательно, не попадает в дыхательные пути. Зимой она и вовсе отсутствует. Но у живой ёлки опасность представляют плесневые грибы на коре и иголках. Деревья срубают заранее и перед продажей хранят в местах с повышенной влажностью — это провоцирует усиленное размножение спор плесени. За время, пока дерево стоит в квартире, количество таких спор увеличивается в несколько раз. Это представляет особую опасность для людей, у которых ранее возникала аллергия на плесень», — объяснила Кондратенко.
По её словам, на искусственной ёлке в период хранения скапливается пыль, она также является аллергеном.
«Реакцию может вызвать и материал, из которого изготовлена ёлка, или вещества, которыми обрабатывают ветки в целях пожаробезопасности. Эфирные масла, содержащиеся в смоле натуральной ёлки или в ароматизаторах искусственной, могут вызывать раздражение дыхательных путей», — предупредила собеседница RT.
Говоря о симптомах, эксперт пояснила, что чаще всего это будут признаки аллергического ринита в виде затруднённого дыхания, выделений из носа и чихания, также может появиться кашель.
«Гораздо реже аллергия на ёлку проявляется кожной сыпью», — рассказала аллерголог.
Также, по её мнению, если в доме есть дети младше четырёх лет, лучше выбрать маленькую искусственную ёлку из качественных материалов и расположить её, к примеру, на столе или в любом другом месте, куда они не смогут дотянуться.
«Опавшие иголки от натурального дерева рискуют попасть в дыхательные пути и пищеварительный тракт, материал искусственной ёлки может содержать токсические вещества и также нанести вред. Кроме того, совсем маленький ребёнок может проглотить или вдохнуть как ветки самого дерева, так и элементы украшений», — заключила она.
Ранее эксперты Роскачества подготовили для RT рекомендации, которые помогут выбрать ёлку к Новому году.