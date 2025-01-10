Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников

«Если после череды новогодних торжеств вы с грустью отметили, что масса тела увеличилась на несколько килограммов, то ни в коем случае не следует стремиться “взять реванш” и с помощью жестких ограничений и несбалансированных диет избавится от последствий переедания, а заодно и скорректировать массу тела — это вредно и не принесет желаемого результата», — рассказала Стародубова.
Она отметила, что если начать потреблять меньше калорий, чем нужно для поддержания нормальных жизненных процессов, то организм начинает «экономить» и снижать расход энергии. При этом он также старается сберегать жировую массу как запас на «черный день». Количество же мышечной ткани, наоборот, будет снижаться, поскольку она требует в три раза больше энергии просто на свое поддержание.
«Помимо этого, слишком “голодный” рацион, скорее всего, повлечет за собой нехватку ряда витаминов и минеральных веществ. А в результате все эти усилия приведут к рикошетному набору массы тела, плохому самочувствию и снижению иммунитета. Правильным решением в любом случае будет как можно быстрее вернуться к рациону, сбалансированному по энергетической ценности и составу всех необходимых пищевых веществ», — уточнила диетолог.
Стародубова подчеркнула, что также необходимо позаботиться о ежедневной физической активности, ведь полученные с пищей калории обязательно нужно потратить, а иначе они будут запасаться в виде избыточной жировой ткани.