Врач предупредила о вреде диет после новогодних праздников

Она отметила, что если начать потреблять меньше калорий, чем нужно для поддержания нормальных жизненных процессов, то организм начинает «экономить» и снижать расход энергии. При этом он также старается сберегать жировую массу как запас на «черный день». Количество же мышечной ткани, наоборот, будет снижаться, поскольку она требует в три раза больше энергии просто на свое поддержание.