Врач предупредила о смертельной опасности из-за полного отказа от сладкого

«Мы не сможем долго существовать без этого элемента. Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза», — объяснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Получается, что человек не может выжить без сахара, но это не отменяет того факта, что современные россияне в среднем употребляют его в избыточных количествах. Поэтому наличие сахара в рационе обязательно, но требует соблюдения меры, подчеркнула врач.

Стоит понимать, что во избежание появления диабета или жировых отложений добытые из сахара калории нужно оперативно сжигать, продолжила медик. Для этого подойдёт любой активный вид спорта. Вся энергия, полученная от сладкого, может быть направлена на выполнение физической активности в течение тридцати минут после того, как вы побаловали себя десертом, добавила собеседница «Вечерней Москвы». Но если активностью пренебречь, то она, увы, превратится в лишний жир.

Абсолютный отказ от сладкого точно не доведёт до добра и может обернуться летальным исходом. Организму всё равно, откуда брать глюкозу, даже если и из самого себя. Такое происходит при длительном голодании: сначала сжигаются запасы сахара, накопленные в мышцах и печени, а потом начинается расщепление жиров и белка.

Ранее гастроэнтеролог раскрыла безопасную дозу «сладкого наркотика». По её словам, не рекомендуется съедать в день более 30 граммов горького шоколада или 15−20 граммов молочного.