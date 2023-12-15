Врач предупредила о симптомах аллергии на новогоднюю елку

По словам Сотери, признаки такой аллергии сходны с симптомами сезонных аллергий. «Это чихание, кашель, насморк, слезящиеся глаза и дискомфорт в глазах. Такую аллергию могут вызвать пятна плесени и пыльца, которые могут быть на хвойном дереве», — отметила она.

Кроме того, в настоящем дереве могут жить пылевые клещи, которые также вызывают симптомы аллергии, сказала Сотери. Врач уточнила, что перед тем, как внести дерево домой, его нужно помыть водой из шланга, а после высушить. Кроме того, при установке живой ели она посоветовала пользоваться перчатками, чтобы избежать аллергии. Ставить такую елку терапевт предложила в не слишком теплой и не слишком холодной комнате, а при признаках аллергии принять антигистаминное средство и не подходить к дереву близко.