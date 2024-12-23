Врач предупредила о риске приступов эпилепсии из-за мигания гирлянды

Кроме того, помимо эпилептического приступа, мигание елочной гирлянды может спровоцировать мигрень. Это одна из наиболее тяжелых разновидностей головной боли, она может длиться от нескольких часов до нескольких суток. И всё это время человек будет испытывать мучительную пульсирующую головную боль с одной стороны головы. Многие сравнивают ее с ощущением, будто голова раскалывается на части.