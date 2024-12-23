Врач предупредила о риске приступов эпилепсии из-за мигания гирлянды

Невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала 23 декабря «Известиям» о рисках для здоровья из-за елочной гирлянды.
«Эпилепсия — одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний. У людей с таким диагнозом наблюдается избыточная активность определенных групп нейронов — нервных клеток головного мозга. Из-за чрезмерной активности мышцы получают хаотичные сигналы. В результате может наступить эпилептический приступ — возникают эпизоды непроизвольных мышечных сокращений или застываний, характерна также потеря сознания», — объяснила Демьяновская.
По ее словам, вызвать приступ можно даже у тех, кто никогда не испытывал их ранее, и существует множество различных триггеров. К таким факторам относятся громкие звуки, ритмы музыки, специфические цветовые комбинации и мерцание ярких огней.
Кроме того, помимо эпилептического приступа, мигание елочной гирлянды может спровоцировать мигрень. Это одна из наиболее тяжелых разновидностей головной боли, она может длиться от нескольких часов до нескольких суток. И всё это время человек будет испытывать мучительную пульсирующую головную боль с одной стороны головы. Многие сравнивают ее с ощущением, будто голова раскалывается на части.
«Чтобы обезопасить себя и близких от неожиданных новогодних проблем со здоровьем, следует покупать только сертифицированные гирлянды: в них используются качественные светодиоды, которые откалиброваны по яркости и цвету. Лучше выбирать гирлянды с теплым желтым светом и ставить их в режим статичного освещения», — подытожила Демьянова.
Ранее, 1 декабря, врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала «Известиям» о пяти неочевидных причинах для обращения к специалисту этого профиля. По ее словам, зрительные нарушения, такие как мерцание, вспышки света или выпадение поля зрения, тоже должны стать поводом проконсультироваться с врачом-неврологом. Эти проявления часто являются предшественниками приступа мигрени.