Врач предупредила, кому может быть вреден чай

Кроме того, по ее словам, осторожно относиться к употреблению чая следует людям с функциональной диспепсией, так как злоупотребление этим напитком может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. Это связано с содержащимися в напитке вышеупомянутыми танинами, которые могут раздражать желудок.