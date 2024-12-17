Врач предупредил об опасности «сладких» подарков для детей

«Самый распространенный подарок на Новый год детям — это сладости, в конце года многие приносят ребятишкам с работы или просто в честь праздника сладкие подарки. В исследованиях показано, что потребление избыточного количества сахара приводит к избыточному весу, повышению риска сахарного диабета второго типа и ранних сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление в пищу слишком большого количества сахара может нанести вред иммунной системе, головному мозгу, печени, зубам и даже коже», — рассказал Османов.
Врач уточнил, что чрезмерное потребления сладостей может вытеснить из рациона другие, более питательные продукты, что, в свою очередь, приведет к дефициту макро- и микронутриентов, необходимых организму ребенка для роста и развития. Помимо того, это может привести к нарушению цикла сна и бодрствования, то есть затруднить засыпание, ухудшить качество сна и сделать утреннее пробуждение более тяжелым.
«Поскольку сахар активизирует зоны удовольствия в головном мозге, его чрезмерное и частое потребление приводит к формированию зависимости. Со временем для получения удовольствия требуется больше сахара и, если его потребление сократить, то это может привести к симптомам отмены: когда ребенок чувствует слабость, раздражительность, тревогу и страстное желание съесть сразу две шоколадки и порцию мороженого», — пояснил специалист.
По словам врача, подростков чрезмерное потребление сахара может привести к дисгормональным изменениям, на этом фоне могут развиваться и прогрессировать угревая сыпь и другие воспалительные заболевания кожи.
«Высокое потребление сахара может нарушить работу иммунной системы, поскольку провоцирует выработку воспалительных медиаторов, которые связаны с повреждением сосудов и внутренних органов. Сахар снижает активность иммунокомпетентных клеток, которые отвечают за защиту от инфекционных заболеваний», — добавил Османов.
Сладости имеют высокую калорийность, но недостаточную питательную ценность, отметил специалист. Защищаясь от избыточного поступления сахара, клетки снижают чувствительность к действию гормона инсулина, именно он открывает «дверцу» для поступления сахара внутрь. На фоне такой приобретенной инсулинорезистентности формируется не только ожирение, но еще страдает печень, в которой накапливается жир, развивается воспаление и гибнут клетки.
Он подчеркнул, что в тех случаях, когда дети здоровы, лучше минимизировать потребление сладостей. Необходимо отдавать предпочтение «здоровым» сладостям, в составе которых минимум добавленного сахара, но присутствуют сложные углеводы, например, фруктам, сухофруктам, натуральным ягодным джемам, мармеладам и пастиле.
«С осторожностью употреблять сладости нужно детям с сахарным диабетом, имеющим лишний вес, воспалительные заболевания кожи и суставов», — уточнил врач.
Османов также отметил, что сахар содержится в очень многих продуктах питания, например, соусах, йогуртах, мюсли, консервированных овощах и фруктах, колбасах, сосисках, полуфабрикатах, пакетированных соках. Поэтому многие дети и вне праздников могут потреблять сахар в избыточных количествах, даже не осознавая этого.