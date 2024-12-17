Врач предупредил об опасности «сладких» подарков для детей

Врач уточнил, что чрезмерное потребления сладостей может вытеснить из рациона другие, более питательные продукты, что, в свою очередь, приведет к дефициту макро- и микронутриентов, необходимых организму ребенка для роста и развития. Помимо того, это может привести к нарушению цикла сна и бодрствования, то есть затруднить засыпание, ухудшить качество сна и сделать утреннее пробуждение более тяжелым.