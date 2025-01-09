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Врач предупредил об опасности пакетированных соков для здоровья

Пакетированные соки могут представлять опасность для здоровья, потому что в них содержится большое количество сахара.

Источник: Газета.Ру

Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Если употреблять его ежедневно, будут лишние килограммы и удар по поджелудочной железе с возможным развитием нарушения углеводного обмена вплоть до диабета», — предупредил Арзамасцев.

По его словам, норма употребления таких напитков будет варьироваться от образа жизни и здоровья человека. Так, при неактивном образе жизни и наличии лишнего веса или заболеваний врач советует пить не более одного стакана сока в неделю. Пациентам с сахарным диабетом лучше полностью исключить его из рациона, добавил он.

Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров до этого рассказал «Газете.Ru», что натуральный сок состоит на 100% из сока фруктов, ягод или овощей. Обычно на упаковке такого напитка можно также найти надпись «без добавленного сахара» и «без консервантов». Если в составе указано меньшее число процентного содержания сока, значит, продукт разбавлен водой и содержит добавленные сахара, уточнял он.