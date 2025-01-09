Врач предупредил об опасности пакетированных соков для здоровья

По его словам, норма употребления таких напитков будет варьироваться от образа жизни и здоровья человека. Так, при неактивном образе жизни и наличии лишнего веса или заболеваний врач советует пить не более одного стакана сока в неделю. Пациентам с сахарным диабетом лучше полностью исключить его из рациона, добавил он.