Врач предупредил об опасности купания в мае

«После продолжительных холодов от купания в открытых водоемах следует воздержаться. Температура воздуха повышается, а воде нужно время и устойчивое тепло, чтобы прогреться. Получить переохлаждение, купаясь в мае, легко. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания», — рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что опасность заключается и в том, что человек сам адекватно не может определить начинающееся переохлаждение — его можно распознать по синеющим губам и гусиной коже.
«Особенно опасно неподготовленным людям окунаться в водоем, разогревшись на солнце или приняв алкоголь. Резкий контраст между температурой тела и воды — для организма большой стресс. Возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления», — добавил собеседник агентства.