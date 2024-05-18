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Врач предупредил об опасности купания в мае

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Купание в открытых реках и водоемах в мае может привести к болезням мочеполовой системы и органов дыхания, а при купании после употребления алкоголя возрастает риск холодового шока, появления судорог и остановки дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Источник: Reuters

«После продолжительных холодов от купания в открытых водоемах следует воздержаться. Температура воздуха повышается, а воде нужно время и устойчивое тепло, чтобы прогреться. Получить переохлаждение, купаясь в мае, легко. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что опасность заключается и в том, что человек сам адекватно не может определить начинающееся переохлаждение — его можно распознать по синеющим губам и гусиной коже.

«Особенно опасно неподготовленным людям окунаться в водоем, разогревшись на солнце или приняв алкоголь. Резкий контраст между температурой тела и воды — для организма большой стресс. Возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления», — добавил собеседник агентства.