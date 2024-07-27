Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже

«Прежде всего для купания и отдыха на пляже следует выбирать время до 10−11 утра и после 16−17 часов вечера, когда солнце не такое активное. Купайтесь в проверенных и приспособленных для этого водоемах. Не рекомендовано длительно находиться под прямыми солнечными лучами и в воде, и на берегу. Особенно опасно засыпать на пляже», — рассказал Тяжельников.