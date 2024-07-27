Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Обильный пикник и алкоголь на пляже в жару нагружают организм и могут привести к проблемам со здоровьем, кроме того, опасно засыпать на пляже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Источник: © РИА Новости

«Прежде всего для купания и отдыха на пляже следует выбирать время до 10−11 утра и после 16−17 часов вечера, когда солнце не такое активное. Купайтесь в проверенных и приспособленных для этого водоемах. Не рекомендовано длительно находиться под прямыми солнечными лучами и в воде, и на берегу. Особенно опасно засыпать на пляже», — рассказал Тяжельников.

По его словам, на пляже необходимо пользоваться защитными средствами от солнца и надевать головные уборы. В воду следует заходить постепенно, давая организму время на адаптацию, при этом не следует долго находиться в воде. Если у человека проявился озноб, значит он переохладился.

«Собираясь на пляж, берите с собой больше воды и регулярно пейте небольшими порциями. Не принимайте на пляже алкоголь, так как в жару он нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Также не стоит устраивать обильный пикник на пляже, что дополнительно даст нагрузку на организм. Если хотите перекусить, то выбирайте легкую пищу: овощи, фрукты, ягоды», — рассказал врач.

Собеседник агентства добавил, что при ухудшении состояния, а именно головной боли, головокружении, учащенном пульсе, тошноте, следует сразу уходить в тень и принимать меры к охлаждению.

«Уходите с пляжа в сухой одежде. Длительное пребывание в мокрой купальной одежде может привести к проблемам со здоровьем», — заключил Тяжельников.