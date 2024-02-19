Врач предупредил о вредящих почкам повседневных привычках

По словам специалиста, существует множество факторов, вредных для почек. Первой из них он назвал чрезмерное потребление поваренной соли. Эта привычка может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме, привести к обезвоживанию и развитию мочекаменной болезни. Низин рекомендовал ограничить потребление соли до 5 г в день — это примерно одна чайная ложка.