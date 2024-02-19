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Врач предупредил о вредящих почкам повседневных привычках

Некоторые повседневные привычки, в том числе недостаток сна и длительное удержание мочи, негативно сказываются на состоянии почек. Об этом уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин рассказал в понедельник, 19 февраля.
Источник: Freepik

По словам специалиста, существует множество факторов, вредных для почек. Первой из них он назвал чрезмерное потребление поваренной соли. Эта привычка может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме, привести к обезвоживанию и развитию мочекаменной болезни. Низин рекомендовал ограничить потребление соли до 5 г в день — это примерно одна чайная ложка.

Уролог отметил, что негативно повлиять на здоровье почек может излишнее потребление кофе и чая, так как кофеин обладает мочегонным эффектом, что может приводить к недостатку воды в организме и образованию камней в почках.

«Если вы не готовы полностью отказываться от этих напитков, надо обязательно соблюдать питьевой режим. Вода помогает выводить ненужные вещества, оставаться энергичным и легче перекачивать кровь. Помните, что норма питьевой воды рассчитываетcя индивидуально: 25−30 мл жидкости на килограмм массы тела», — объяснил врач в беседе с Lenta.Ru.

Привычка удерживать мочу может привести к циститу. Низин отметил, что это связано с тем, что вероятность инфицирования микроорганизмами повышается при длительном застое мочи в мочевом пузыре.

Недостаток сна же ухудшает общее состояние здоровья, что негативно сказывается и на работе почек и повышает риск развития почечной недостаточности. Человеку следует находить время для полноценного сна от семи часов в сутки.

Кроме этого, врач рекомендовал отказаться от алкоголя и курения, а также посоветовал уделить внимание физической активности.

В свою очередь, уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев посоветовал людям с болезнями почек не употреблять продукты с высоким содержанием оксалатов, например шпинат, орехи, чипсы, картофель фри, свеклу, отруби и шоколад, передает RT.

Ранее, 16 января, в Бразилии врачи прооперировали ребенка с четырьмя почками. Было принято решение об удалении одной почки, так как дополнительный орган стал мешать переваривать пищу, сдавливая кишечник и желудок.