Врач предупредил о вредящих почкам повседневных привычках

По словам специалиста, существует множество факторов, вредных для почек. Первой из них он назвал чрезмерное потребление поваренной соли. Эта привычка может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме, привести к обезвоживанию и развитию мочекаменной болезни. Низин рекомендовал ограничить потребление соли до 5 г в день — это примерно одна чайная ложка.
«Если вы не готовы полностью отказываться от этих напитков, надо обязательно соблюдать питьевой режим. Вода помогает выводить ненужные вещества, оставаться энергичным и легче перекачивать кровь. Помните, что норма питьевой воды рассчитываетcя индивидуально: 25−30 мл жидкости на килограмм массы тела», — объяснил врач в беседе с Lenta.Ru.
Привычка удерживать мочу может привести к циститу. Низин отметил, что это связано с тем, что вероятность инфицирования микроорганизмами повышается при длительном застое мочи в мочевом пузыре.
Недостаток сна же ухудшает общее состояние здоровья, что негативно сказывается и на работе почек и повышает риск развития почечной недостаточности. Человеку следует находить время для полноценного сна от семи часов в сутки.
Кроме этого, врач рекомендовал отказаться от алкоголя и курения, а также посоветовал уделить внимание физической активности.
В свою очередь, уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев посоветовал людям с болезнями почек не употреблять продукты с высоким содержанием оксалатов, например шпинат, орехи, чипсы, картофель фри, свеклу, отруби и шоколад, передает RT.
Ранее, 16 января, в Бразилии врачи прооперировали ребенка с четырьмя почками. Было принято решение об удалении одной почки, так как дополнительный орган стал мешать переваривать пищу, сдавливая кишечник и желудок.