Врач посоветовала поужинать перед новогодним застольем

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что в Новый год, после двенадцати ночи, люди обычно много едят. Однако лучше всего запланировать праздничный ужин на шесть-семь часов вечера. Татьяна Романенко отметила, что после этого останутся время и желание прогуляться по улице. В сам Новый год она советует есть только легкие фруктово-овощные закуски, попробовать какие-то напитки. Это позволит избежать неприятного пробуждения 1 января с чувством переполненного желудка.
«Надо заранее запланировать проведение новогодней ночи. За год мы стали мудрее, давайте не будем повторять ошибки и извлечем уроки из того, как мы праздновали прошлый Новый год», — советует терапевт.
Зачастую люди переедают в новогодние праздники. Однако есть несколько способов избежать тяжести в желудке и набора килограммов в это время.