Врач посоветовала поужинать перед новогодним застольем

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что в Новый год, после двенадцати ночи, люди обычно много едят. Однако лучше всего запланировать праздничный ужин на шесть-семь часов вечера. Татьяна Романенко отметила, что после этого останутся время и желание прогуляться по улице. В сам Новый год она советует есть только легкие фруктово-овощные закуски, попробовать какие-то напитки. Это позволит избежать неприятного пробуждения 1 января с чувством переполненного желудка.