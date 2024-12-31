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Врач посоветовала поужинать перед новогодним застольем

В Новый год, как правило, люди начинают есть поздно ночью. Многие ждут полуночи, а кто-то еще и специально голодает весь день перед праздником. Терапевт Татьяна Романенко рассказала, во сколько лучше всего ужинать 31 декабря.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что в Новый год, после двенадцати ночи, люди обычно много едят. Однако лучше всего запланировать праздничный ужин на шесть-семь часов вечера. Татьяна Романенко отметила, что после этого останутся время и желание прогуляться по улице. В сам Новый год она советует есть только легкие фруктово-овощные закуски, попробовать какие-то напитки. Это позволит избежать неприятного пробуждения 1 января с чувством переполненного желудка.

«Надо заранее запланировать проведение новогодней ночи. За год мы стали мудрее, давайте не будем повторять ошибки и извлечем уроки из того, как мы праздновали прошлый Новый год», — советует терапевт.

Зачастую люди переедают в новогодние праздники. Однако есть несколько способов избежать тяжести в желудке и набора килограммов в это время.