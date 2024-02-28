Врач посоветовала не заменять полностью коровье молоко растительным

Она отметила, что растительное молоко можно включать в рацион взрослым и детям старше пяти лет, а также людям, у которых есть подтвержденная врачом аллергия на белки коровьего молока.
«Но не стоит думать, что растительный напиток является альтернативой коровьему молоку. Несмотря на то что многие растительные напитки на производстве обогащаются витаминами и минералами, степень их усвоения неизвестна. При этом они не содержат достаточного количества белка и других питательных веществ, а содержащиеся в них фитаты связывают цинк, магний и железо, мешая им усваиваться», — рассказала Курова.
По ее словам, это особенно важно для детей, потому что с молочными продуктами животного происхождения обеспечивается поступление и большого количества питательных веществ (кальция, белка, жиров, витаминов В12, рибофлавина, йода, фосфора
«При полном отказе от коровьего молока, а также молочных продуктов и замене его на растительные напитки как взрослым, так и детям необходима консультация диетолога и грамотное составление рациона», — подчеркнула специалист.
17 февраля врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что определенные продукты питания могут укрепить здоровье, а также защитить от ряда заболеваний. В частности, фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, а также рыба, птица, бобовые, орехи и растительные масла помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.