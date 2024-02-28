Врач посоветовала не заменять полностью коровье молоко растительным

«Но не стоит думать, что растительный напиток является альтернативой коровьему молоку. Несмотря на то что многие растительные напитки на производстве обогащаются витаминами и минералами, степень их усвоения неизвестна. При этом они не содержат достаточного количества белка и других питательных веществ, а содержащиеся в них фитаты связывают цинк, магний и железо, мешая им усваиваться», — рассказала Курова.