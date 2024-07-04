Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки в жару

«Не пейте сладкие газированные напитки. Они не утоляют жажду, а только дают дополнительную нагрузку на организм из-за большого содержания сахара… Под запретом в жару употребление алкоголя. Алкоголь нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма», — рассказал Тяжельников.
Также для охлаждения организма врач посоветовал при возможности принимать прохладный душ или обтираться смоченным прохладной водой полотенцем.
«В жаркую погоду, чтобы не перегружать организм, следует избегать переедания. В меню включайте больше овощей, зелени, фруктов и ягод. Горячим блюдам лучше предпочесть холодные», — добавил Тяжельников.